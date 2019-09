Bauchtanz für Kinder und Erwachsene

Entgegen der geläufigen Bezeichnung "Bauchtanz" lässt man beim orientalischen Tanz nicht nur die Hüften kreisen, sondern gibt die Melodie magisch mit dem ganzen Körper wieder. Der TV 48 Coburg startet mit diesem neuen Programm in die Hallensaison. Ohayla Miligi wird in der Europäischen Sportwoche von 23. bis 30. September jeweils eine Schnupperstunde Bauchtanz anbieten. Für Jugendliche und Erwachsene ist das Angebot immer montags von 19 bis 20 Uhr in der Pestalozzihalle 2. Für Kinder ab fünf Jahren findet die Stunde donnerstags von 16 bis 17 Uhr in der Pestalozzihalle 3 statt. Infos und Anmeldung bei Ohayla Miligi unter Telefon 01577/2515555. red