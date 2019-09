Bauchredner gastiert im Rosenhof

Die Seniorenwohnanlage Rosenhof lädt am Freitag, 13. September, um 15.30 Uhr zu einem unterhaltsamen Nachmittag ein. Der bekannte Comedy-Bauchredner Mario Reimer, begleitet von seiner "inneren Stimme", entzündet mit seinen Puppen Eddy, Coco, Mandy und Herr Schulz ein Feuerwerk an Gags. Durch das kreative Zusammenwirken von Puppenspiel und Bauchrednerkunst überraschen die Puppen durch die Illusion des Eigenlebens perfekt und gewinnen so die Herzen des Publikums.Telefonische Anmeldungen werden im Rosenhof Bad Kissingen unter Tel.: 0971/714 80 entgegengenommen. sek