Bauboom in Wachenroth

Eine rege Bautätigkeit zeichnet sich nach der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung in Wachenroth ab. In der Sitzung wurde zum Umbau eines bestehenden Gebäudes und der Neuerrichtung von vier Wohnungen in Buchfeld das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Zwei Bauanträge konnten im Genehmigungsfreistellungsverfahren behandelt werden: Einer davon zielt auf ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten ab, das im Baugebiet oberhalb des Unternehmens Murk entstehen soll.

Lediglich um einen Vorbescheid ging es bei dem Neubau von vier Einfamilienwohnhäusern in Buchfeld. Das Areal ist noch nicht mit einem Bebauungsplan überzogen. Daher wird zunächst die Stellungnahme des Landratsamtes abgewartet. Klärungsbedarf gibt es auch zum Antrag für den Neubau eines Vierfamilienwohnhauses am "Oberen Schafsberg" in Wachenroth. Der Antrag wurde zurückgestellt.