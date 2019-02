Bauausschuss

Am Dienstag, 26. Februar, um 16 Uhr findet im Rathauses II eine Sitzung des Bauausschusses statt. Es geht u. a. um: Vorstellung der Planungsergebnisse für den Bau einer Skateranlage am Schul- und Sportzentrum Lichtenfels; Sachstandsbericht Flechtmöbel in der Innenstadt; Beratung über Deckensanierungen im Stadtgebiet. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit Bauanträgen: Errichtung einer Lagerhalle mit Garage im Gründleinsweg 16 in Schney; Errichtung einer Stahltreppe an der Herzog-Otto-Schule; Neubau Seniorenwohnungen mit Arztpraxen, Café und Büros im Quartier Kirchgasse in Lichtenfels; Umbau eines alten Getreidelagers zum Wohn- und Geschäftshauses in der Burgkunstadter Straße 18 in Isling; Umbau Hundezwinger zu einer Katzenquarantäne in der Krappenrother Straße 18 in Oberwallenstadt; Einbau einer zusätzlichen Wohnung in das Ober- und Dachgeschoss in der Karolinenstraße 8 in Trieb; Neubau einer SB-Waschanlage in der Krappenrother Straße in Krappenroth; Anbau eines Lastenaufzuges in der Theodor-Heuss-Straße 59. red