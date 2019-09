Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pommersfelden findet am heutigen Donnerstag um 19 Uhr im Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der vorhabenbezogene Bebauungsplan "Erweiterung der Bäckerei Burkard" in Pommersfelden sowie der Bebauungsplans "Kühtrieb II". Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. Bereits um 18 Uhr trifft sich der Bauausschuss zu einer öffentlichen Sitzung. Dabei stehen Bauanträge im Mittelpunkt. red