Bauausschuss trifft sich

Am Montag, 29. April, um 18.30 Uhr, findet in der Oberreichenbacher Gemeindekanzlei eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt. Beraten wird unter anderem über einen Antrag auf Vorbescheid auf Neubau einer landwirtschaftlichen Unterstellhalle im Tanzenhaider Weg 2, über einen Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport in der Hauptstraße 7 und über einen Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung einer Garage im Schneidersgarten 8. red