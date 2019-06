Bauausschuss tagt wieder

Der Ausschuss für Baurecht, Städtebau und Umwelt tritt am Mittwoch, 5. Juni, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses zusammen. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen unter anderem ein Antrag der Heiligenfeld GmbH auf Durchführung eines Weinfestes auf dem Marktplatz, die Wiederbeschaffung der gestohlenen Gedenktafeln auf dem Parkfriedhof, ein Antrag der SPD auf Beschränkung der Wahlkampfplakatierungen, die Änderung des Bebauungsplanes "Gründlein" in der Gemarkung Arnshausen und ein Baugesuch zur Nutzungsänderung eines bestehenden Ladengeschäftes in der Kapellenstraße 28 zu einem Begegnungszentrum der Kulturen. sek