Am Montag, 23. September, um 18.30 Uhr findet in der Aula der Grundschule die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt. Unter anderem werden die Mitglieder des Bauausschusse über eine Baugenehmigung zum Ausbau des Dachgeschosses in der Emskirchner Straße 7 beraten. red