Bauausschuss tagt heute in Adelsdorf

Am Mittwoch, 13. März, findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt. Zuerst wird der Straßenzustand des Verbindungswegs von Adelsdorf zur Kreisstraße ERH 16 nach Neuhaus (verlängerte Flurstraße) in Augenschein genommen und das Gremium wird über die Kostenschätzung für die Herstellung eines Radwegs auf dem Bahndamm beraten. Weitere Themen im Bauausschuss sind die überarbeiteten Planunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplans "Neuhaus Südwest - Steigerwaldblick" mit Begründung und Umweltbericht, der Antrag auf Entfernung eines Parkplatzes am Marktplatz und das Parkplatzkonzept entlang der Oesdorfer Straße. red