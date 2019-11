Bauausschuss tagt am Dienstag

Die Mitglieder des Umwelt- und Bauausschusses kommen am Dienstag, 5. November, um 14 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Folgende Bauanträge liegen dem Gremium vor: Umnutzung der bestehenden Fahrsilos in landwirtschaftliche Mehrzweckhallen nähe Am Döbertenbach in Serkendorf; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage/Carport im Georgenring 29 in Unterzettlitz; Errichtung einer Überdachung mit Kühlzelle nähe Mühlteich in Loffeld; Nutzungsänderung der bestehenden Wohnung zur Arztpraxis in der Angerstraße 61 in Bad Staffelstein. Mit folgenden Bauvoranfragen beschäftigen sich die Räte: Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage nähe Hollersgarten in Wolfsdorf; Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Wiesenstraße 15 in Schönbrunn; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage/Carport in Frauendorf. Des Weiteren geht es um den Abbruch des ehemaligen Gießereigebäudes nähe Oberauer Straße in Bad Staffelstein. red