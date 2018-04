Bauausschuss tagt am Dienstag

Die nächste Sitzung des Bauausschusses der Stadt ist für Dienstag, 24. April, um 17.30 Uhr im Rathaus angesetzt. Es geht unter anderem um Folgendes: Errichtung einer Trafostation in der Erlanger Straße 35; Umnutzung des Untergeschosses in eine Physiotherapie-Praxis in der Sonnenstraße 41 in Niederndorf; Nutzungsänderung in eine private Gesangschule im Welkenbacher Kirchweg 11; Sanierung, Umbau von Lager- und Büroflächen zu Wohnungen sowie Errichtung eines Parkdecks in der Würzburger Straße 13. red