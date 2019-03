Bauausschuss hat viel zu beraten

Der Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschuss trifft sich am Dienstag, 12. März, um 14 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus. Folgende Bauanträge werden dabei behandelt: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit fünf Wohneinheiten, Carports und Stellplatz in der Goethestraße 6 a in Bad Staffelstein; Erweiterung des Mühlenensembles um ein Mühlencafé und eine Heizzentrale Am Mühlweg 1 in Serkendorf; Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in der Dientzenhofer Straße 12 in Grundfeld; Erneuerung des bestehenden Wohnhauses An der Döritz 23 in Stublang; Errichtung von acht Wohneinheiten, zehn Garagen und sechs Stellplätzen in der Sudetenstraße 10 in Bad Staffelstein; Tektur zum Bauantrag über Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage Am Kommbühl 4 in Bad Staffelstein. Beiträge der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden berücksichtigt. red