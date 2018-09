Bauausschuss hat große Tagesordnung

Die nächste Sitzung des Bauausschusses findet am Dienstag, 25. September, um 16.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses II statt. Folgende Bauanträge werden behandelt: Jens Gropp Vermietung, Errichtung von drei überdachten Waschplätzen, Imbiss und Werbeanlagen an der Rudolf-Diesel-Straße in Seubelsdorf; Jens Gropp Vermietung, Errichtung eines Werbepylons an der Bamberger Straße 125 in Seubelsdorf; Bauherrengemeinschaft Schramm & Schmittbüttner, Errichtung eines Mehrfamilienhauses an der Eichendorffstraße 8 in Seubelsdorf; Thomas und Heike Körzdörfer, Neubau eines Einfamilienhauses an der Schloß-Banz-Straße 70 in Kösten; Oliver und Cerasela Hofmann, Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage an der Müssigerstraße 10; Wolfgang Müller und Heidi Hagel, Anbau an ein bestehendes Einfamilienhaus an der Hindenburgstraße 3 in Seubelsdorf; Matthias Schneider, Neubau eines Carports und Balkons sowie Dachgeschossausbau an der Fritz-Doppel-Straße 11 in Seubelsdorf; Horst Morgenroth, Nutzungsänderung und Umbau Am Landwehr 1; Wagner GmbH & Co. KG, Nutzungsänderung an der Bamberger Straße 10; Jürgen und Astrid Rückert, Anbau einer Terrassenüberdachung an der Bgm.-Stamm-Straße 11 in Schney; Bauantrag Peter Aumüller, Vergrößerung des Balkons und Anbau einer Wendeltreppe am Hinteren Rutschberg 13 in Schney; Werner und Tamara John, Errichtung eines Wintergartens an der Langheimer Straße 60. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit folgenden Bauvoranfragen: Firma Strukturdesign, Neubau eines Mehrfamilienhauses Zur Heide 14; Jörg und Vanessa Leikeim, Errichtung eines Mehrfamilienhauses an der Langen Straße; Zauritz Wohnbau Obermain, Errichtung eines Mehrfamilienhauses an der Bgm.-Silbermann-Straße; Michael und Stephanie Prommer, Neubau eines Einfamilienhauses nahe der Kulmbacher Straße in Trieb. red