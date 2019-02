Bauausschuss hat ein volles Programm

Der Bau- und Umweltausschuss des Gemeinderates Wonfurt hält am Mittwoch, 27. Februar, um 15.30 Uhr im Wonfurter Rathaus eine Sitzung ab. Nach den Ortseinsichten geht es um die Leaderprojekte der Gemeinde (Gestaltung des Platzes an der Feuerwehr Wonfurt und des Jugendraums), den Bebauungsplan "Stöckelesanger" in Wonfurt sowie um private und gewerbliche Bauanträge. Des Weiteren befassen sich die Räte mit den Innenortsbereichen, mit dem Flurwegebau, den Friedhöfen in Wonfurt und Dampfach sowie mit den Sanierungen der alten Schule in Steinsfeld und des Schulgebäudes in Dampfach. Des Weiteren hören die Räte Sachstandsberichte zu der Gemeindeverbindungsstraße Wonfurt-Hainert, zum Radwegebau Steinsfeld-Donnersdorf und zur Kirchensanierung in Steinsfeld. red