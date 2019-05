Bauausschuss Eltmann besichtigt und berät

Die Bevölkerung ist zur nächsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Eltmanner Stadtrates am Montag, 3. Juni, um 16 Uhr in das Rathaus eingeladen. Erster Tagesordnungspunkt ist die Besichtigung des Kreisels an der Ortsstraße "Steinklippe" in Eltmann; hier geht es um die Erstellung weiterer Parkplätze, und dazu können Anregungen gegeben werden. Weiter geht es im Rathaus mit der Entscheidung über die weitere Vorgehensweise zur Ausweisung einer "Zone 30" im Bereich der Wallburgstraße sowie der Baugebiete "Am Hahn" und "Am Hahn II" sowie mit der Behandlung von drei privaten Bauanträgen. red