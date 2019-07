Bauausschuss Ebern besichtigt

Der Umwelt- und Bauausschuss des Eberner Stadtrates tagt am Mittwoch, 17. Juli. Die Räte treffen sich um 18 Uhr am Ämtergebäude zu Ortseinsichten im Baugebiet "Haube" in Unterpreppach (Stand der Bauarbeiten) und im Baugebiet "Mannlehen" in Ebern (private Bauvorhaben). Anschließend wird die Sitzung im Ämtergebäude in Ebern fortgesetzt. Dort geht es um private und gewerbliche Bauanträge, um verkehrsrechtliche Angelegenheiten sowie um Auftragsvergaben. Des Weiteren erörtern die Räte die aktuelle Müllprobleme auf Friedhöfen im Stadtgebiet und informieren über das Thema Grünschnitt. red