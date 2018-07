Bauausschuss besichtigt

red



Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Eltmann hält am Montag, 9. Juli, um 16 Uhr eine Sitzung ab. Die Räte besichtigen zunächst die Georg-Schäfer-Sporthalle, die saniert wird, die Gehwegsabsenkung in der Landrichter-Kummer-Straße, die Verkehrssituation in der Brückenstraße sowie die Beleuchtungsanlage im Stadtteil Dippach. Beraten wird über das Angebot zum Austausch der Lampenköpfe in der Dr.-Georg-Schäfer-Straße sowie über private und gewerbliche Bauvorhaben.