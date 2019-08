Der Bauausschuss Oberaurach hält am Dienstag, 27. August, eine Sitzung. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Rathaus in Tretzendorf. Die Räte besichtigen die Baugebiete "Hinter der Quelle" in Kirchaich und "Zum Trieb" in Neuschleichach. Anschließend wird die Sitzung im Rathaus fortgesetzt. Dort befassen sich die Räte mit fünf Bauplänen. Eine nichtöffentliche Sitzung schließ sich an. red