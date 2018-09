Bauausschuss bereitet Rathaus-Abriss vor

Der Bauausschuss des Stadtrats von Herzogenaurach beschäftigt sich am Dienstag, 25. September, in seiner nächsten Sitzung unter anderem mit einer Nutzungsänderung einer Gewerbeeinheit "Laden mit Café" zu einem "Verkaufs-/Arbeitsraum mit Gaststätte" (Zum Flughafen 3), mit der Anzeige der Beseitigung des Rathauses aus den 1960er Jahren am Marktplatz und einem Antrag auf eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis. red