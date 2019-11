Bauausschuss berät über Tempolimit-Antrag

Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates Eltmann hält am Montag, 18. November, um 16 Uhr im Rathaus in Eltmann eine Sitzung ab. Auf der Tagesordnung stehen ein Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung in der Rückertstraße sowie private und gewerbliche Bauvorhaben; darunter ist auch ein Antrag auf Errichtung eines Materiallagers auf einem Firmengrundstück in Eltmann. red