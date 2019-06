Am Montag, 24. Juni, um 18.30 Uhr findet in der Aula der Grundschule eine Sitzung des Bau- und Umweltausschusses statt.Auf der Tagesordnung sind neben der Genehmigung der letzten öffentlichen Sitzungsniederschrift auch ein Antrag auf Ausbau des Dachgeschosses mit Dachgauben und Anbau eines Balkons an einem bestehenden Wohnhaus sowie ein Antrag auf isolierte Befreiung zur Errichtung zweier Stützmauern im Katharinenweg. red