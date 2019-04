Bauausschuss berät über Schulsanierung

Die Gemeinde Hemhofen lädt ein zur nächsten Sitzung des Bau-, Verkehrs- und Umweltausschusses am Dienstag, 16. April, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Zu Beginn der Sitzung besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen einer "Bürgerfragestunde" zu allgemein interessierenden Themen zu äußern beziehungsweise Fragen zu stellen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die weitere Vorgehensweise zur energetischen Sanierung und Neuordnung der Schule und zur Erneuerung des Hallenbodens in der Mehrzweckhalle Hemhofen, die Vorstellung der Planung für den Straßenausbau in der Waldstraße und die Durchführung der Feuerbeschau (FBV). red