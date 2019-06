Bauausschuss berät über Postverteilerzentrum am Äußeren Frankenring

Am Dienstag, 2. Juli, findet um 14 Uhr eine Sitzung des Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschusses im Sitzungssaal des Rathauses mit folgender Tagesordnung statt: Bauantrag über Neubau eines Postverteilerzentrums am Äußeren Frankenring in Bad Staffelstein; Bauantrag auf Errichtung eines Wintergartens, An der Schrann 6 in Unterzettlitz; Bauantrag auf Errichtung einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in der Nähe der Schönthalstraße in Grundfeld; Bauantrag auf Erweiterung der bestehenden Gerätehalle in der Nähe der Hausener Straße in Unnersdorf; Bauantrag für den Neubau eines Nebengebäudes, Am Zwitzig 23 in Stublang; Bauantrag für einen An- und Umbau eines bestehenden Wohnhauses in der Alexander-von-Rotenhan-Straße 2 in Bad Staffelstein; Änderung der Dachform zum Bauantrag über die Nutzungsänderung des ehemaligen Schweinestalls in eine Hobbywerkstatt am Mühlteich 5 in Loffeld; Bauantrag auf Neubau eines Wohnhauses mit Garage im Hutweg 11 in Unterzettlitz; Bauantrag auf Anbau einer Halle für landwirtschaftliche Zwecke mit integriertem Waschplatz in Schönbrunn; Bauantrag auf Neubau von drei Fertiggaragen in der Stadtstraße 18 in Wolfsdorf; Bauleitplanung: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung bezüglich der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Photovoltaik-Freiflächenanlage Buch am Forst" durch die Stadt Lichtenfels; Antrag auf Erteilung einer isolierten Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Südwestlich der Angerstraße" zur Errichtung einer Einfriedung in der Adolf-Kolping-Straße 4 in Bad Staffelstein. red