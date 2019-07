Bauausschuss berät über neue Kita

Der Bebauungsplan "Kindergarten Birkenweg", die Parksituation in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Hagenau und die Beteiligung als Träger öffentlicher Belange am Isek Hausen-Heroldsbach sind Themen, mit denen sich der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss am Dienstag, 23. Juli, beschäftigen wird. Des Weiteren wird noch über den Antrag auf Neubau eines viergruppigen Kindergartens im Birkenweg in Igelsdorf und über einen Antrag auf Neubau einer Pkw- und Motorradab-stellhalle mit Werkstatt und Waschbereich (Fritz-Hartmann-Straße) beraten. red