Bauausschuss berät über Krappenrother Straße-Kronacher Straße

Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses treffen sich am heutigen Dienstag, 30. Juli, um 16 Uhr zu einer Sitzung im Rathaus. Folgende Tagesordnungspunkte werden dabei behandelt:

Information über den Stand der Planungsarbeiten zur Realisierung eines Kreisverkehrs an der Einmündung Krappenrother Straße-Kronacher Straße sowie Beratung und Beschlussfassung über die Benennung einer Wohnstraße auf dem ehemaligen "Hemden Rost"-Gelände. Das Gremium beschäftigt sich außerdem mit folgenden Bauvoranfragen: Nutzungsänderung in einem Verwaltungsgebäude durch Umnutzung des bestehenden Ausstellungsraumes in einen Veranstaltungsraum mit Bar und Tanzfläche in der Schwabenstraße 20 in Oberwallenstadt; Neubau eines Gastro-Betriebes in einem bestehenden Gewölbekeller mit Nutzungsänderung am Marktplatz 4 in Lichtenfels; Neubau von sechs Reihenhäusern in der Parkstraße 11 in Schney.

Außerdem werden diese Bauanträge behandelt: Betriebsneubau LSB in der Klosterlangheimer Straße in Mistelfeld; Erweiterung des Restaurants "Dornröschen" mit Freischankfläche, WC-Anlagen und Biergarten im Überscharweg 1 in Kösten; Nutzungsänderung eines Cafés (EG) und Wohnung (DG) in der Bamberger Straße 4 in Lichtenfels; Nutzungsänderung des Erdgeschosses zum Kinderhort in der Jahnstraße 16 in Lichtenfels; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit einer Garage und einen Stellplatz Am Rehbrunnen 1 in Roth; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garagen in der Vierzehnheiligener Straße 8 in Reundorf; Errichtung eines Büroraumes und eines Balkons mit Fluchttreppe im Lahmer Weg 1 in Roth; Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage in der Siedlerstraße in Lichtenfels; Neubau einer Doppelgarage in der Konrad-Adenauer-Straße 5a in Lichtenfels; Umbau eines bestehenden Gewerbeobjektes in ein Wohnhaus in der Langheimer Straße 14 in Lichtenfels; Wohnhausanbau Am Mühlbach 18 in Lichtenfels; Nutzungsänderung Errichtung einer Dachgaube und Verlängerung des Hauptdaches im Mistelweg 3 in Mistelfeld; Errichtung von zwei Lagerhallen in der Bamberger Straße 66 in Seubelsdorf; Errichtung von neun Fertigteilgaragen in der Viktor-von-Scheffel-Straße 48 in Lichenfels; Errichtung einer baulichen Anlage als Carport mit Stellplätzen für Kraftfahrzeuge in der Uetzinger Straße 12 in Oberlangheim; Neubau einer Garage mit Carport in der Von-Brockdorff-Straße 4 in Schney; Neubau einer Großraumgarage Am Schneitruff 12 in Schney. red