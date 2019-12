Bauausschuss berät über Hundewiese

Am Montag, 9. Dezember, um 18 Uhr, tagt im Kommunbrauhaus der Bau-, Werks- und Planungsausschuss. Das Gremium behandelt unter anderem einen Antrag auf Anbringung eines Aluminium-Flachtransparents und Beschriftung der Fenster im 1. OG in der Hauptstraße 13 in Höchstadt sowie einen Antrag auf Errichtung einer eingezäunten Hundewiese. red