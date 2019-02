Bauausschuss berät über Fluchttreppe

Die Mitglieder des Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschusses kommen am Dienstag, 5. Februar, um 14 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Folgende Punkte stehen dabei auf der Tagesordnung: Bauantrag über Neubau eines Wohnhauses mit Stellplatzmöglichkeit und Garage in der Bamberger Straße 32 in Bad Staffelstein; Bauantrag zur Errichtung einer Fluchttreppe an der Adam-Riese-Halle in der St.-Georg-Straße 12; Bauvoranfrage über Errichtung eines Einfamilienhauses in Nedensdorf (Nähe Neuhof); Bauvoranfrage über Errichtung eines Mehrfamilienhauses, alternativ zweier Einfamilienhäuser in Uetzing (Nähe Oberlangheimer Straße); Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Residenz am Hirtenberg - Nedensdorf" mit Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen; Aufstellung des Bebauungsplanes "Altmainsee II" durch die Marktgemeinde Ebensfeld: Beteiligung im Rahmen der förmlichen Behördenbeteiligung; Widmungen von Straßen und Wegen im Bereich Horsdorf. red