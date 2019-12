Bauausschuss berät Maßnahmen im Verkehr

Der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates Eltmann hält am Dienstag, 17. Dezember, um 15 Uhr im Rathaus in Eltmann eine Sitzung ab. Zunächst sprechen die Räte über diverse verkehrsrechtliche Maßnahmen nach der Besichtigung mit der Polizei. Weitere Punkte sind private und gewerbliche Bauanträge und Bauvoranfragen an die Stadt. red