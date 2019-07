Bauausschuss befasst sich mit Klärteich

Die nächste Bauausschusssitzung findet am Dienstag, 16. Juli, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Treffpunkt zu Ortsbesichtigungen ist vor dem Rathaus. Folgende Bauanträge und -voranfragen stehen dabei auf der Agenda: Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Carport in der Bürgermeister-Kraus-Straße 11 in Burkheim; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport in der Langen Straße 1 in Woffendorf (Änderung). Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit der Räumung des Klärteichs der Abwasseranlage in Pfaffendorf, dem Stand der Sanierungen der Kathi-Baur-Kita sowie mit der Instandsetzung des Kordigastweges. red