Ebern 31.10.2019

Bauausschuss auf Friedhöfen

Der Umwelt- und Bauausschuss des Stadtrates Ebern hält am Mittwoch, 13. November, eine Sitzung ab. Die Räte treffen sich um 16 Uhr am Ämtergebäude zu Ortseinsichten auf den Friedhöfen in Eichelberg, J...