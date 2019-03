Bauausschuss Altenkunstadt tagt

Der Bauausschuss beschäftigt sich am Dienstag, 26. März, unter anderem mit folgenden Punkten: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage in der Josef-Motschmann-Straße 6; Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage in der Josef-Motschmann-Straße 3; Errichtung eines Einfamilienwohnhauses mit Friseursalon in der Straße Neumühle 9; Umbau und Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses in ein Wohnhaus mit fünf Wohneinheiten am Marktplatz 5; Neubau eines Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage und Carport in der Langheimer Straße 86; Neubau eines Einfamilienhaus mit Garagen in der Straße Langäcker 6 in Baiersdorf; Halteverbot im Bereich Rosengarten 2 bis 10. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. red