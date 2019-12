Bauarbeiter wird bestohlen

Ein Dieb hat am Montag zwischen 13.30 und 14 Uhr in der Rodacher Straße zugeschlagen. Dort entwendete der Unbekannte aus einem unversperrten Baustellenfahrzeug einen Geldbeutel mit rund 80 Euro Bargeld und die Biergeldkasse, in der sich etwa 20 Euro befanden. Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.