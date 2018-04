Bauarbeiten vor dem Kongresshaus

Wie die Stadt Coburg mitteilt, wird ab Montag, 23. April, circa 8 Uhr, im Kreuzungsbereich Ketschendorfer Straße/Schützenstraße/Berliner Platz damit begonnen, die Fernwärmeleitung Richtung Ketschentor anzubinden. Dazu ist eine größere Aufgrabung notwendig. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen. Die Schützenstraße ist während der Bauarbeiten nur in Richtung Kongresshaus und Obere Anlage befahrbar. Der Parkplatz Ketschenanger ist von der Bamberger Straße her an- und abfahrbar. Die Zufahrt in die Ketschendorfer Straße Richtung Süden ist möglich.

Von der Ketschendorfer Straße von Süden kommend kann nur nach rechts in die Obere Anlage abgebogen werden, nicht in die Schützenstraße. Der Verkehr von der Oberen Anlage kommend wird über die Alexandrinenstraße umgeleitet, die Fahrradstraße wird dazu aufgehoben. Die Zufahrt zum Parkplatz der Justizbehörden ist möglich. red