Untersteinbach vor 16 Stunden

Vollsperrung

Bauarbeiten starten später

Das Staatliche Bauamt Schweinfurt weist darauf hin, dass die Bauarbeiten an der Staatsstraße zwischen Untersteinbach und Koppenwind erst am Montag, 26. August, 7 Uhr, beginnen. Nicht am 19. August, wi...