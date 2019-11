Bauarbeiten sollen noch 2019 fertig sein

In diesen Tagen werden die Asphaltierungsarbeiten durch die Baufirmen Schindhelm und Strabag in Burkersdorf ausgeführt. Nachdem im letzten Jahr die Burgkunstadter Straße ausgebaut wurde, wird derzeit mit der Ortsstraße "Am Bach" die zweite Ortsstraße in Burkersdorf im Rahmen der Dorferneuerung saniert. Bürgermeister Bernd Rebhan überzeugte sich einer Mitteilung der Gemeinde zufolge bei einem Ortstermin und freute sich über den Baufortschritt. Bereits in den nächsten Tagen soll auch die Deckschicht aufgebracht werden.

Insgesamt wendet die Marktgemeinde Küps für die Sanierung der Ortsstraße Am Bach rund 500 000 Euro auf. Die Dorferneuerung Burkersdorf könne nur dank der großzügigen Förderung durch das Amt für Ländliche Entwicklung mit einer Spitzenförderquote von aktuell 90 Prozent geschultert werden, heißt es in der Mitteilung. Die Wasserleitung wurde bereits vor längerer Zeit saniert, ein Oberflächenwasserkanal musste im Zuge der Maßnahme erneuert werden. Darüber hinaus hat die Marktgemeinde im gesamten Baubereich auch Leerrohre für den Glasfaseranschluss verlegt.

Durch die gleiche Baufirma wird auch die Flurstraße von Tiefenklein zum Kompostplatz saniert. Der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde hat für die durch die Belastung stark in Anspruch genommene Wegstrecke eine neue Tragschicht in Auftrag gegeben. Der Ausbau der Flurstraße von Tiefenklein zum Kompostplatz schlägt mit rund 121 000 Euro zu Buche. red