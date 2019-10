Bauarbeiten sind zur Hälfte abgeschlossen

Wie die Autobahndirektion Nordbayern mitteilt, wird die etwa 13,5 Kilometer lange Baustelle auf der A 70 zwischen den Anschlussstellen Roßdorf am Berg und Schirradorf auf etwa sieben Kilometer verkürzt. Bereits ab heute läuft der Verkehr in Fahrtrichtung Bayreuth von östlich der Anschlussstelle Stadelhofen bis zur Anschlussstelle Schirradorf wieder zweispurig auf der neu hergestellten Fahrbahn. Voraussichtlich ab Dienstag, 22. Oktober, wird in diesem Bereich die A 70 auch in Richtung Bamberg wieder zweispurig befahrbar.

Aufgrund der unbeständigen Witterung wird die Anschlussstelle Stadelhofen in Fahrtrichtung Bayreuth jedoch erst am 31. Oktober wieder befahrbar sein. Der dann noch im Bau befindliche etwa sieben Kilometer lange Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Roßdorf am Berg und der Anschlussstelle Stadelhofen wird bis voraussichtlich Anfang November fertiggestellt sein. Als abschließende Baumaßnahme werden die Schutzeinrichtungen entlang des Mittelstreifens zwischen den Anschlussstellen Roßdorf am Berg und Stadelhofen in Fahrtrichtung Bamberg umgerüstet. Dazu muss lediglich die zweite Fahrspur gesperrt werden. Die Anschlussstellen sind davon nicht betroffen und jederzeit befahrbar. Diese Arbeiten werden ungefähr zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Soweit es die Witterung zulässt, werden alle Arbeiten in diesem Streckenbereich bis voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. red