Bauarbeiten in Brand wirken sich aus

Die Fliederstraße (ERH 33) in Eckental-Brand ist wegen Kanalbauarbeiten zwischen den Hausnummern 1 bis 6 ab Montag, 24. September, bis voraussichtlich Freitag, 5. Oktober, für den Verkehr gesperrt. Die Fahrbahndecke wird saniert. Eine Umleitung ist eingerichtet. Sie führt über die Staatsstraße 2240, Steinbach, Kleinsendelbach, Kreisstraße ERH 8, Kreisverkehr Unterschöllenbach und von dort zurück in Richtung Brand. Die Fahrtnummer 23 der Buslinie 209 beginnt um 7.38 Uhr in Kleinsendelbach, Haltestelle "Mehrzweckhalle", und fährt dann in Richtung Kleinsendelbach "Hauptstraße" weiter. Von dort fährt die Linie weiter nach Unterschöllenbach. Fahrgäste, die gewöhnlich in Steinbach und Kleinsendelbach "Gräfenberger Straße" sowie bei der Abzweigung Brand einsteigen, sollten auf den Bus mit der Fahrtnummer 19 um 7.38 Uhr ausweichen. Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Unannehmlichkeiten. red