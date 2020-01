Bauarbeiten beginnen

Am Montag, 27. Jamuar, beginnen die Arbeiten zum Ausbau der Kreisstraße NES 51 in der Ortsdurchfahrt Schmalwasser (Salzforststraße). Aus diesem Grund wird die Kreisstraße zwischen der Einmündung in die St 22 88 in Schmalwasser und Windshausen für den Gesamtverkehr gesperrt.

Eine Umleitung über Steinach bzw. Bischofsheim i. d. Rhön wird ausgeschildert. Die Bushaltestelle für den Linien- und Schülerverkehr wird in die Talstraße verlegt. Es gelten geänderte Fahrpläne.

Wie das Landratsamt Rhön-Grabfeld mitteilt, werden die Bauarbeiten voraussichtlich bis Dezember 2020 andauern. red