Bauarbeiten an der CO 4 in Grattstadt

In der kommenden Woche beginnen Straßenbauarbeiten an der Kreisstraße CO 4 in der Ortsdurchfahrt von Grattstadt. Die Deckenbauarbeiten auf der Kreisstraße finden in der gesamten Ortsdurchfahrt statt. Das teilt das Landratsamt Coburg mit.

Zunächst wird der Verkehr ab Montag, 24. September, mithilfe einer Ampelregelung halbseitig durch die Baustelle geführt. Ab Montag, 15. Oktober, wird der Bauabschnitt für den Verkehr dann komplett aufgrund der umfangreichen Asphaltierungsarbeiten gesperrt sein. Der Verkehr wird über Ottowind und Bad Rodach umgeleitet.

Am Freitag, 26. Oktober, ist die Vollsperrung gegen Nachmittag wieder aufgehoben, es laufen allerdings noch Restarbeiten unter halbseitiger Sperrung. Voraussichtlich am 31. Oktober wird die Kreisstraße CO 4 im Baubereich wieder ohne Behinderungen zu befahren sein. red