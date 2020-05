Bauarbeiten an der CO 12 in Großheirath

Ab 18. Mai wird für die laufende Straßenbaumaßnahme des Landkreises auf der Kreisstraße CO 12 in der Ortsdurchfahrt von Großheirath eine Vollsperrung im Baufeld erforderlich. Die Kreisstraße wird zwischen der Einmündung Banzer Straße (Kreisstraße CO 15) und dem Ortsausgang in Richtung Rossach im Zeitraum vom 18. Mai bis 15. Juni voll gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt Coburg mit. Die ausgeschilderte Umleitung wird von Großheirath aus über die Ringstraße und Itzstraße zur Bundesstraße B 4 führen und über diese weiter über die Kreisstraße CO 12 nach Rossach. In die Gegenrichtung wird der Verkehr der Kreisstraße CO 12 über die Bundesstraße B 4 nach Großheirath umgeleitet. Mit dem Ende der bayerischen Pfingstferien 2020 ist die Baumaßnahme dann komplett abgeschlossen und die Kreisstraße CO 12 im Baubereich wieder ohne Behinderungen zu befahren. red