Bauanträge werden behandelt

Eine Sitzung des Bau-, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschusses des Stadtrates Kronach findet am Donnerstag, 14. November, statt. Vor Beginn der Sitzung sind zwei Ortsbesichtigungen geplant. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der Zufahrt über den Stadtteil Höfles, Am Krautsberg, circa 300 Meter der Straße bergauf folgend, an der zweiten Weggabelung. Im Anschluss an die Ortsbesichtigungen (gegen 16 Uhr) wird die Sitzung im großen Sitzungssaal des Rathauses fortgesetzt. Dem Ausschuss liegt eine Anzahl von Bauanträgen vor. red