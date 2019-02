Bauanträge werden abgehandelt

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Burkardroth findet am Dienstag, 5. Februar, um 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt.Themen sind der Bebauungsplan "Brennofen" Wollbach, die dritte Änderung des Bebauungsplanes Gewerbegebiet "Am Endweg" in Zahlbach und der Basisvertrag mit dem Landkreis Bad Kissingen bezüglich der Benutzung von Kreisstraßen für Leitungen der öffentlichen Versorgung. Außerdem befassen sich die Räte mit diversen Bauanträgen. sek