Auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung des Gemeinderates von Aufseß am Dienstag, 8. Oktober, stehen unter anderem folgende Themen: Behandlung von Bauanträgen/Baugesuchen; Bestellung eines Gemeindewahlleiters sowie seines Stellvertreters für die Bürgermeister-/Gemeinderatswahl in Aufseß am 15. März 2020; Anliegen der Gemeinderatsmitglieder. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr im Rathaus (Sitzungssaal). Zuvor sind Bürgeranfragen zulässig. red