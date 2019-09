Bauanträge im Fokus

In der Marktgemeinderatssitzung am morgigen Mittwoch um 19.30 Uhr im Rathaus stehen diverse Bauvoranfragen und die Errichtung eines Geräteschuppens mit Antrag auf isolierte Abweichung von den Festsetzungen des Bebauungsplans "An der Kirche Bauabschnitt 1" zur Beratung an. Am 29. September steht wieder der Jugend- und Clubsport-Trial des MSC Kasendorf in Welschenkahl an, hier geht es um die Zustimmung zur Nutzung gemeindlicher Flurstücke und zur Vollsperrung von öffentlichen Feld- und Waldwegen. red