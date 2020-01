Bauanträge einreichen vor 3. Februar

Die nächste Sitzung des Grundstücks-, Umwelt- und Bauausschusses findet am Dienstag, 11. Februar, um 14 Uhr statt. Die vollständigen Unterlagen für Bauanträge sind bis spätestens Montag, 3. Februar, im Stadtbauamt, Oberauer Straße 13 in 96231 Bad Staffelstein abzugeben. Später eingehende Bauanträge können in dieser Sitzung nicht mehr behandelt werden, das teilt die Stadtverwaltung mit. red