Am heutigen Donnerstag, 1. August, um 18.30 Uhr findet im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Walsdorf die nächste Sitzung des Gemeinderates statt. Die Sitzung beginnt mit einem Ortstermin in Kolmsdorf, Alte Straße (geplanter Garagenbau), um 18.30 Uhr. Weitere Tagesordnungspunkte sind diverse Bauangelegenheiten, das Ausscheiden eines Gemeinderatsmitglieds und die Bauleitplanung in Nachbargemeinden. red