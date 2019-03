Bau- und Werksenat sowie Kultursenat tagen

Am Mittwoch, 13. März, tritt ab 16 Uhr der Bau- und Werksenat zu einer öffentlichen Sitzung im Großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz zusammen. Der Entsorgungs- und Baubetrieb wird seine ersten Fahrzeuge, die mit einem Abbiegeassistenzsystem ausgestattet sind, vorstellen. Die Räte behandeln außerdem das Bebauungsplanverfahren Nr. 208 E, die Aufhebung der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes "N - Altes Krankenhaus" sowie die Erweiterung des Sanierungsgebiets "AG-Sand". Tags darauf tritt, ebenfalls um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal, der Kultursenat zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen unter anderem die Barrierefreiheit im Stadtarchiv Bamberg und in den Museen, das Hotelentwicklungskonzept 2019, die Änderung der Sportförderrichtlinien und der Ankauf einer Großplastik des Künstlers Rui Chafes. Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind im Netz unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden. red