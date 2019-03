Bau trotz Zeltdachs möglich

Für den Ortsteil Oberlindach wurde eine formlose Voranfrage zum Bau eines Einfamilienhauses gestellt. Die Gemeinde möge entscheiden, ob ein Bauvorhaben mit Abweichungen vom Bebauungsplan wie zwei Vollgeschosse, ein Walmdach und eine Garage mit Zeltdach Chancen auf eine Genehmigung habe. Nach Auffassung des Bauamtes ist zwar tatsächlich ein Zeltdach geplant. Da im Bebauungsplan "Oberlindach" von 1971 und in der zugehörigen Satzung aber keine Aussagen über die Dachform der Garagen getroffen werden, muss sich das Bauvorhaben in diesen Punkten in die Umgebung einfügen. Und weil nach Meinung des Bauausschusses die Dachformen in den vergangenen Jahren vielfältiger geworden sind, wurde eine Baugenehmigung in Aussicht gestellt.

First künftig 1,30 Meter höher

Dasselbe gilt für einen Antrag in Reinersdorf, wo ein Einfamilienhaus aufgestockt und eine zweite Wohnung eingebaut werden soll. Dabei wird das Dachgeschoss ohne Kniestock ausgeführt, die Dachneigung soll 30 Grad betragen. Der First des Gebäudes liegt dann rund 1,3 Meter höher als bisher. Es werden zusätzlich zwei Carports und ein Stellplatz auf dem Grundstück hergestellt. Die vorhandenen. Entwässerungsleitungen für Schmutz- und Regenwasser werden für das Bauvorhaben übernommen. Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Dorfgebiet dargestellt. sae