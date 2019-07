Bau-Innung ernennt Knut von Berg zum Ehrenobermeister

Vor kurzem wurde Knut von Berg im Rahmen der Hauptversammlung der Bau-Innung Coburg zum Ehrenobermeister ernannt. Das Amt des Obermeisters der Bau-Innung Coburg hatte er zehn Jahre lang inne, von 2007 bis 2017. Doch nicht nur in dieser Zeit prägte er den Zusammenschluss der Bauunternehmer in Coburg maßgeblich, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon 1999 begann sein Engagement in der Innung als Vorstandsmitglied und Schriftführer. Insgesamt gestaltet er also seit 20 Jahren durch sein Ehrenamt die Zukunft der Baubranche und des Handwerks in der Region mit. Dafür erhielt er bereits 2016 beziehungsweise 2017 das goldene Ehrenabzeichen und die silberne Verdienstmedaille vom Landesverband Bayerischer Bau-Innungen (LBB).

Er war ebenfalls Vorstandsmitglied und Vollversammlungsmitglied der Handwerkskammer für Oberfranken. Auch Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Coburg war er fünf Jahre lang, von 2009 bis 2014.

Dieses vielseitige Engagement füllte er stets mir großer Leidenschaft aus, heute steht er seinen Nachfolgern gerne mit Rat und Tat zur Seite, heißt es weiter in der Mitteilung. Für Projekte, die ihm besonders am Herzen liegen, setzt er sich noch immer passioniert ein, zum Beispiel für den Erhalt des Berufsbildungs- und Technologiezentrums in Coburg. red