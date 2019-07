LKR Bamberg vor 11 Stunden

Bildung

Bau der Realschulen im Landkreis Bamberg schreitet weiter voran

Arbeiten im Wert von rund 1,5 Millionen Euro hat der Bau- und Wirtschaftsausschuss des Landkreises Bamberg am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung für Baumaßnahmen an den Realschulen Scheßlitz und Hi...